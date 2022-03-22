Новый лидер Туркменистана вышел на субботник без золотой лопаты отца
Бердымухамедов-младший под аплодисменты и песни граждан принял участие в высадке деревьев, посмотрел концерт на открытом воздухе и удалился на внедорожнике.
Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в озеленительной кампании. Видео © Телеканал "Золотой век"
Новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов нарушил необычную традицию своего отца и по совместительству предшественника на посту лидера страны. Глава республики принял участие в озеленительной кампании и высадил несколько деревьев не с золотой, как у отца, а с обычной лопатой, окрашенной в белый цвет.
Как сообщает "Золотой век", весенняя кампания была приурочена к Международному дню Новруз. Президент страны посадил первое деревце, дав старт озеленительной акции. Его примеру последовали другие. Судя по всему, Бердымухамедов-младший впервые принял участие в новой должности в публичном мероприятии. Ему аплодировали и пели песни. После высадки деревьев новый лидер страны удалился на немецком внедорожнике с белоснежным салоном, причём сидел на пассажирском сиденье. Его отец любил самостоятельно управлять автомобилем.
Как сообщал Лайф, Сердар Бердымухамедов — сын бывшего главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, одержал победу на президентских выборах, которые прошли 12 марта. Явка в ходе голосования составила 97,17% от числа зарегистрированных избирателей. Инаугурация нового главы республики состоялась 19 марта.
Телеканал "Золотой век"