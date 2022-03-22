Новый лидер Туркменистана вышел на субботник без золотой лопаты отца

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в озеленительной кампании. Видео © Телеканал "Золотой век"

Новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов нарушил необычную традицию своего отца и по совместительству предшественника на посту лидера страны. Глава республики принял участие в озеленительной кампании и высадил несколько деревьев не с золотой, как у отца, а с обычной лопатой, окрашенной в белый цвет.

Как сообщает "Золотой век", весенняя кампания была приурочена к Международному дню Новруз. Президент страны посадил первое деревце, дав старт озеленительной акции. Его примеру последовали другие. Судя по всему, Бердымухамедов-младший впервые принял участие в новой должности в публичном мероприятии. Ему аплодировали и пели песни. После высадки деревьев новый лидер страны удалился на немецком внедорожнике с белоснежным салоном, причём сидел на пассажирском сиденье. Его отец любил самостоятельно управлять автомобилем.