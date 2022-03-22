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21 марта, 21:42

Роскомнадзор запретил демонстрировать логотипы Facebook и Instagram

Владеющую ими компанию Meta исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в Интернете на территории России, а её платформы — из реестра соцсетей.

Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрацию логотипов организации Meta Platforms Inc.* и принадлежащих ей социальных сетей Facebook* и Instagram*. Также в ведомстве сообщили, что компания подлежит маркировке как запрещённая в стране организация.

"Согласно ст. 4 Закона РФ "О средствах массовой информации", при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и её социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что её деятельность на территории России запрещена", — указано в ответе Роскомнадзора на запрос ТАСС.

Кроме того, Facebook и Instagram будут исключены из реестра социальных сетей в России. Meta при этом исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в Интернете, сообщили в Роскомнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, россиянам и юридическим лицам РФ не запрещается пользоваться платформами Meta при условии, что там не будут нарушаться законы России.

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Как сообщал Лайф ранее, депутат Кирьянов заявил, что Meta теперь не сможет получать доходы с рынка РФ. Напомним, что суд запретил Facebook и Instagram в России. Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.

* Признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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