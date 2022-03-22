Роскомнадзор запретил демонстрировать логотипы Facebook и Instagram

Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрацию логотипов организации Meta Platforms Inc.* и принадлежащих ей социальных сетей Facebook* и Instagram*. Также в ведомстве сообщили, что компания подлежит маркировке как запрещённая в стране организация.

"Согласно ст. 4 Закона РФ "О средствах массовой информации", при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и её социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что её деятельность на территории России запрещена", — указано в ответе Роскомнадзора на запрос ТАСС.

Кроме того, Facebook и Instagram будут исключены из реестра социальных сетей в России. Meta при этом исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в Интернете, сообщили в Роскомнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, россиянам и юридическим лицам РФ не запрещается пользоваться платформами Meta при условии, что там не будут нарушаться законы России.

Как сообщал Лайф ранее, депутат Кирьянов заявил, что Meta теперь не сможет получать доходы с рынка РФ. Напомним, что суд запретил Facebook и Instagram в России. Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.