В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика
Преступление было совершено под Невинномысском. По версии следствия, 14-летний подросток ударил ребёнка ножом и сбежал.
Правоохранители Ставропольского края задержали 14-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Преступление было совершено 20 марта. Ребята встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город. Уже там 14-летний нанёс 12-летнему мальчику ножевые ранения. От полученных травм ребёнок скончался на месте, а убийца скрылся.
"По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в СК РФ.
Ранее Лайф писал, что в Энгельсе мать-одиночка пыталась зарезать пятилетнего сына. Мальчик был доставлен в больницу со множественными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.
СУ СК РФ по Ставропольскому краю