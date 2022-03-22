В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика

Правоохранители Ставропольского края задержали 14-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Преступление было совершено 20 марта. Ребята встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город. Уже там 14-летний нанёс 12-летнему мальчику ножевые ранения. От полученных травм ребёнок скончался на месте, а убийца скрылся.

"По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в СК РФ.