В Белом доме заявили о стремлении Байдена любой ценой избежать войны с Россией

Советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер заявила, что американский лидер Джо Байден хочет любой ценой избежать втягивания Соединённых Шатов в конфликт с Россией из-за ситуации на Украине.

"Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию... Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", — сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме.

На брифинге также речь о том, что Россия якобы может рассматривать возможность кибератак на критические структуры Штатов. Советник американского президента подчеркнула, что США ответят на это, если установят причастность РФ. Москва много раз отвергала обвинения в кибератаках.