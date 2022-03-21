В Белом доме заявили о стремлении Байдена любой ценой избежать войны с Россией
Также на брифинге советник президента США по кибербезопасности Нойбергер отметила, что Вашингтон ответит на кибератаки, которые якобы может устроить РФ на критические структуры Штатов.
Советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер заявила, что американский лидер Джо Байден хочет любой ценой избежать втягивания Соединённых Шатов в конфликт с Россией из-за ситуации на Украине.
"Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию... Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", — сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме.
На брифинге также речь о том, что Россия якобы может рассматривать возможность кибератак на критические структуры Штатов. Советник американского президента подчеркнула, что США ответят на это, если установят причастность РФ. Москва много раз отвергала обвинения в кибератаках.
Ранее Лайф сообщал, что в Минздраве США заявили о потенциальных угрозах кибератак со стороны России. В ведомстве считают, что поддерживаемые Москвой организации стоят за наиболее сложными атаками, так как РФ является одной из сильнейших кибердержав.
Flickr / whitehouse