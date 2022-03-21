Глава МИД Франции: Передавать Украине замороженные активы России не планируется
На заблокированных счетах 22 миллиарда евро. Ранее министр экономики страны Брюно Ле Мэр отметил, что также были приостановлены действия с €150 млрд, которые принадлежат россиянам.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не планирует передавать Украине замороженные активы российского Центробанка.
"В настоящее время нет планов передачи Украине замороженных активов ЦБ РФ", — заявил Ле Дриан журналистам.
До этого глава французского Министерства экономики Брюно Ле Мэр заявил в интервью газете Le Figaro, что специальная группа в ведомстве заработала в начале марта, в её состав входят в том числе агенты Управления финансовой разведки. Он также отметил, что заморозка активов частных лиц не означает, что они будут конфискованы, это возможно, только если арест связан с уголовным преступлением.
Как сообщал Лайф ранее, власти Франции заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро. Министр экономики страны Брюно Ле Мэр отметил, что также были заблокированы средства на счетах россиян на сумму €150 млрд и недвижимость, принадлежащая примерно 30 нашим соотечественникам.
Wikipedia / Банк России