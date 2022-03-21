Глава МИД Франции: Передавать Украине замороженные активы России не планируется

До этого глава французского Министерства экономики Брюно Ле Мэр заявил в интервью газете Le Figaro, что специальная группа в ведомстве заработала в начале марта, в её состав входят в том числе агенты Управления финансовой разведки. Он также отметил, что заморозка активов частных лиц не означает, что они будут конфискованы, это возможно, только если арест связан с уголовным преступлением.