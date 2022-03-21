Захарова: Болгария получит адекватный ответ на высылку российских дипломатов

Болгария получит адекватный ответ со стороны Москвы на высылку десяти российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Данный недружественный шаг, как и все предыдущие, получит адекватный ответ. <...> Признательны многочисленным болгарским гражданам, которые сохраняют иммунитет к антироссийской пропаганде, понимают суть происходящего и во всеуслышание заявляют о своём несогласии с подобной близорукой линией", — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Москва расценивает решение Софии как очередную провокацию и попытку выделиться "в западном соревновании на скорость разрушения отношений с РФ, совершенно не задумываясь о последствиях".