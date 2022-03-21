Захарова: Болгария получит адекватный ответ на высылку российских дипломатов
Дипломат подчеркнула, что Москва расценивает решение Софии как очередную провокацию и попытку выделиться "в западном соревновании на скорость разрушения отношений с РФ".
Болгария получит адекватный ответ со стороны Москвы на высылку десяти российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Данный недружественный шаг, как и все предыдущие, получит адекватный ответ. <...> Признательны многочисленным болгарским гражданам, которые сохраняют иммунитет к антироссийской пропаганде, понимают суть происходящего и во всеуслышание заявляют о своём несогласии с подобной близорукой линией", — отметила дипломат.
Захарова также подчеркнула, что Москва расценивает решение Софии как очередную провокацию и попытку выделиться "в западном соревновании на скорость разрушения отношений с РФ, совершенно не задумываясь о последствиях".
Ранее Лайф сообщал, что Болгария объявила о высылке десяти российских дипломатов. Объявленным персонами нон грата представителям РФ дали 72 часа на отъезд. В качестве причины иностранный МИД указал, что якобы официальные лица занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом. Кроме того, подобное решение приняли власти Латвии, Литвы и Эстонии.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ