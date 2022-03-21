Американский военкор Бентли, связавший свою судьбу с Донбассом, считает, что такие преступления против мирных жителей должны быть прекращены и Украина нуждается в денацификации.

Известный доброволец Донбасса "первой волны", а ныне военный корреспондент Рассел Бентли рассказал, что украинские националисты нанесли удар по детской больнице в Донецке, разрушив её.

"Я здесь, в Петровском районе — моём районе, здесь мой дом. Они разбомбили детскую больницу. Это детская больница, здесь лечат младенцев и детей. Украинские националисты по приказу американских националистов разбомбили это место", — сказал Бентли в интервью РИА "Новости".

Американский военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, считает, что такие преступления против мирных жителей должны быть прекращены.

"Мы денацифицируем и демилитаризируем Украину", — заявил американец.