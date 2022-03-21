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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 20:17
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Доброволец из США: Националисты разбомбили детскую больницу в Донецке

Американский военкор Бентли, связавший свою судьбу с Донбассом, считает, что такие преступления против мирных жителей должны быть прекращены и Украина нуждается в денацификации.

Известный доброволец Донбасса "первой волны", а ныне военный корреспондент Рассел Бентли рассказал, что украинские националисты нанесли удар по детской больнице в Донецке, разрушив её.

"Я здесь, в Петровском районе — моём районе, здесь мой дом. Они разбомбили детскую больницу. Это детская больница, здесь лечат младенцев и детей. Украинские националисты по приказу американских националистов разбомбили это место", — сказал Бентли в интервью РИА "Новости".

Американский военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, считает, что такие преступления против мирных жителей должны быть прекращены.

"Мы денацифицируем и демилитаризируем Украину", — заявил американец.

СЦКК: Из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадала детская горбольница в Донецке
СЦКК: Из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадала детская горбольница в Донецке

Как сообщал Лайф ранее, американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе. Бентли отметил, что полюбил жителей региона как людей с открытым сердцем, у которых отсутствует страх, людей, которые обладают добротой и героизмом одновременно.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Арина Родионова
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