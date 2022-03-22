В IKEA отреагировали на "появление фото Путина" в европейском магазине
Целая серия снимков начала расходиться по мессенджерам и социальным сетям. На них было видно, что стандартные скучные фото на мебели сменили на изображение президента РФ.
В IKEA заявили, что фото Путина в магазине компании в Загребе смонтированы. Фото © Telegram / zachitniki
В представительстве шведской компании IKEA в Хорватии заявили, что провели проверку по факту сообщений о фотографиях президента РФ Владимира Путина, якобы появившихся в магазине в Загребе. Там пришли к выводу, что снимки смонтированы в графическом редакторе.
"Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина", — передаёт РИА "Новости" слова официального представителя компании по связям с общественностью Миливой Джилас.
Он добавил, что другой информацией не располагает. Авторы такого "флешмоба" в соцсетях и мессенджерах неизвестны.
Ране Лайф сообщал, что петербургский бизнесмен требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей. По его мнению, компания нарушила свои обязательства перед российскими клиентами, которые покупали там мебель не только для дома, но и для коммерческих целей.
Фото © Telegram / zachitniki