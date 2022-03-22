В IKEA отреагировали на "появление фото Путина" в европейском магазине

В IKEA заявили, что фото Путина в магазине компании в Загребе смонтированы. Фото © Telegram / zachitniki

В представительстве шведской компании IKEA в Хорватии заявили, что провели проверку по факту сообщений о фотографиях президента РФ Владимира Путина, якобы появившихся в магазине в Загребе. Там пришли к выводу, что снимки смонтированы в графическом редакторе.

"Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина", — передаёт РИА "Новости" слова официального представителя компании по связям с общественностью Миливой Джилас.

Он добавил, что другой информацией не располагает. Авторы такого "флешмоба" в соцсетях и мессенджерах неизвестны.