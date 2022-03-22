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22 марта, 07:00

ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества "Колумбайн"

Как рассказал задержанный подросток, права ему передал гражданин Украины, называющий себя Белая Роза. С ним он переписывался в Telegram.

Задержанный подросток даёт показания. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи подростка, администрировавшего интернет-сообщество движения "Колумбайн"*. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещённого в России движения "Колумбайн", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный был причастен к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах. Как заявил подросток в ходе дачи показаний, права на администрирование интернет-ресурса он получил от гражданина Украины, называющего себя Белая Роза, с которым он переписывался в "Телеграме". Также задержанный признался, что знал о запрете движения на территории РФ.

ГП: За участие в движении "Колумбайн" грозит вплоть до пожизненного срока

ГП: За участие в движении "Колумбайн" грозит вплоть до пожизненного срока

Напомним, в январе Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн" террористическим и запретил его на территории России.

Напомним, "Колумбайн" — название школы в штате Колорадо, США, где в 1999 году произошло массовое убийство. Нападение спланировали и осуществили Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два ученика старших классов. Жертвами их действий стали 13 человек (12 учеников и один учитель), было ранено ещё 23 человека. Напавшие покончили с собой. Спустя время у Харриса и Клиболда появились последователи.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Артур Лапсаков

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