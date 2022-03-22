Суд по уголовному делу россиянки Сапеги начнётся 28 марта
Данную информацию пока не подтвердили в Гродненском областном суде, но инстанция её и не опровергла.
В Гродненском областном суде 28 марта начнётся рассмотрение уголовного дела в отношении россиянки Софии Сапеги, которой предъявлено обвинение по семи статьям УК Белоруссии. Об этом сообщил отчим девушки Сергей Дудич в беседе с ТАСС.
"Судебный процесс по делу начнётся 28 марта", — сказал он.
При этом информацию о начале рассмотрения уголовного дела 28 марта по делу россиянки пока не подтвердили в Гродненском областном суде, там также не опровергли эти данные.
Напомним, что телеграм-канал NEXTA, главредом которого был Роман Протасевич, координировал массовые протесты в Белоруссии в августе 2020 года. Впоследствии канал был признан экстремистским на территории республики, а Протасевича задержали в аэропорту Минска, куда из-за угрозы взрыва на борту экстренно приземлился самолёт авиакомпании RyanAir, летевший из Афин в Вильнюс. Вместе с Протасевичем на борту лайнера находилась его девушка, россиянка София Сапега. Их арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест. Сейчас Сапега находится на съёмной квартире в Минске. Недавно она заявила, что спецслужбы Белоруссии не были причастны к посадке самолёта. Также россиянка отметила, что пока не строит никаких планов на будущее, но "готова идти дальше".
Софья Сапега. Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / sapega_sofia_