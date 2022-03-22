Суд по уголовному делу россиянки Сапеги начнётся 28 марта

В Гродненском областном суде 28 марта начнётся рассмотрение уголовного дела в отношении россиянки Софии Сапеги, которой предъявлено обвинение по семи статьям УК Белоруссии. Об этом сообщил отчим девушки Сергей Дудич в беседе с ТАСС.

"Судебный процесс по делу начнётся 28 марта", — сказал он.