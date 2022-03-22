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Опубликовано 22 марта 2022, 07:18

Рябков призвал США отказаться от эскалации в отношениях с Россией

При этом действия Вашингтона не влияют на решимость РФ двигаться к достижению целей "Операции Z" на Украине, отметил замглавы МИД России.

США должны отказаться от эскалации отношений с РФ и перестать снабжать Украину вооружением. Об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им (Соединённым Штатам. — Прим. Лайфа) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", — сказал он.

В настоящий момент по вине США наблюдается нисходящий тренд в отношениях с РФ, что российскими властями принимается с сожалением. По словам Рябкова, действия Вашингтона никоим образом не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей "Операции Z" на Украине.

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Ранее Конгресс США предложил американскому правительству запретить вести дела с работающими в России компаниями. Однако законопроект подразумевает и исключения для товаров и услуг, которые приобретаются в интересах Украины или для удовлетворения основных потребностей людей.

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Евгения Колесникова
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