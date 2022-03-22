Суд признал Навального виновным по делу о мошенничестве
Согласно приговору, который зачитала судья, блогер совершил преступление в особо крупном размере, похитив чужое имущество путём обмана.
Судебный процесс над Алексеем Навальным в ИК-2. Видео © Telegram-канал SHOT
Лефортовский суд признал блогера Алексея Навального виновным по делу о мошенничестве. Об этом в ходе выездного заседания заявила судья Маргарита Котова.
"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана организованной группой", — сказала она.
Инстанция установила, что Навальный совершил мошенничество в особо крупном размере, используя для этого сайт ФБК*.
Напомним, процесс над Навальным по новому делу начался в покровской колонии 15 февраля. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. В ходе заседаний были заслушаны показания экс-юриста ФБК* Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды: дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь, — а его работники в это время сидели без зарплаты. Прокурор запросил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы.
* ФБК признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.
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