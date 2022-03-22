Суд признал Навального виновным по делу о мошенничестве

Судебный процесс над Алексеем Навальным в ИК-2. Видео © Telegram-канал SHOT

Лефортовский суд признал блогера Алексея Навального виновным по делу о мошенничестве. Об этом в ходе выездного заседания заявила судья Маргарита Котова.

"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана организованной группой", — сказала она.

Инстанция установила, что Навальный совершил мошенничество в особо крупном размере, используя для этого сайт ФБК*.