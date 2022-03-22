Медведев — об отказе РФ от переговоров с Японией: Процесс и так носил ритуальный характер
Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что гораздо важнее для Москвы сейчас "настойчиво заниматься развитием Курил".
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал исторически оправданным назревшее справедливое решение Москвы отказаться от переговоров с Токио по мирному договору. По его словам, этот процесс в контексте судьбы Курильских островов всё равно носил ритуальный характер.
"Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт", — написал он в телеграм-канале.
Своими санкциями, введёнными вслед за США, Япония окончательно продемонстрировала, с кем бы согласовывала гипотетический текст мирного договора. По мнению Медведева, теперь эти переговоры утратили всякий смысл.
Он подчеркнул, что гораздо важнее для России сейчас "настойчиво заниматься развитием Курил".
Напомним, накануне МИД РФ заявил, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией. Также в качестве ответных мер на санкции Москва прекращает безвизовые поездки японцев на Курильские острова и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Премьер Японии Фумио Кисида счёл несправедливым это решение.
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