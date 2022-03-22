Медведев — об отказе РФ от переговоров с Японией: Процесс и так носил ритуальный характер

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал исторически оправданным назревшее справедливое решение Москвы отказаться от переговоров с Токио по мирному договору. По его словам, этот процесс в контексте судьбы Курильских островов всё равно носил ритуальный характер.

"Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт", — написал он в телеграм-канале.

Своими санкциями, введёнными вслед за США, Япония окончательно продемонстрировала, с кем бы согласовывала гипотетический текст мирного договора. По мнению Медведева, теперь эти переговоры утратили всякий смысл.

Он подчеркнул, что гораздо важнее для России сейчас "настойчиво заниматься развитием Курил".