В Иркутске таксиста похитили ради 10 млн рублей и несколько дней держали на цепи в подвале

В Иркутске неизвестные похитили таксиста и требовали от него 10 миллионов рублей за освобождение. При этом пострадавшего держали в подвале на цепи. Как уточняет kp.ru, об исчезновении мужчины стали сообщать в соцсетях и СМИ, что спутало карты злоумышленникам.

На таксиста напали внезапно, около детского сада — бандиты накинули ему на голову мешок, скрутили и увезли в неизвестном направлении. Всю дорогу похитители молчали, а когда оказались на месте, отвели жертву в подвал.

"Там меня приковали на цепь и выдвинули требования: передать 10 миллионов рублей. Я был в шоке. Сказал, откуда у меня, обычного таксиста, такие деньги. Однако они спокойно сказали, что мой ответ неправильный", — рассказал мужчина.

Позднее пострадавший подслушал разговор преступников и узнал, что чёткого плана у них нет. Когда новость о происшествии разлетелась по соцсетям, злоумышленники занервничали. На третий день они бросили жертву на берегу реки, сказав, что на поиск денег у него есть два дня. Тот сразу же обратился в полицию.

Похитителями оказались четверо мужчин, у одного из них ранее были проблемы с законом. При обыске полицейские обнаружили у него документы, деньги и автомобиль таксиста. Пострадавшего также удивило, что одним из сообщников оказался его знакомый.

"В последнее время он начал периодически писать сообщения, предлагал встретиться. Слышал, что у него проблемы с работой. Но почему захотел 10 миллионов, до сих пор не понимаю", — рассказал таксист.

СУ СК по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье "Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений". Всем подельникам предъявлено обвинение, сейчас они заключены под стражу на два месяца.