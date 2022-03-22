Бастрыкин поручил расследовать факты насилия боевиков над жителями Николаевской области

По данным ведомства, представители территориальной обороны обходят домовладения во всех крупных населённых пунктах и заставляют мужчин записываться в свои ряды, а за отказ — расстреливают на месте.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты насилия военных Украины в отношении мирных жителей Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По имеющимся сведениям, боевики территориальной обороны Украины проводят обход домовладений во всех крупных населённых пунктах Николаевской области и заставляют мужчин записываться в свои ряды", — заявили в ведомстве, добавив, что за отказ мужчин расстреливают на месте.

Следователям СК РФ нужно собрать и зафиксировать доказательства совершения преступлений и установить всех причастных к этому лиц.