Победители игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" получат по четыре миллиона рублей

Победители зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые проходили в Ханты-Мансийске, получат по четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"Размер вознаграждения победителям и призёрам зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей за серебряную и 1,7 миллиона рублей за бронзовую", — говорится в сообщении.

Кроме того, вознаграждение также получат тренеры и специалисты, занимавшиеся подготовкой спортсменов к соревнованиям.