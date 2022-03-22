Победители игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" получат по четыре миллиона рублей
Победу в общем зачёте соревнований одержала команда России, завоевавшая более 100 медалей.
Победители зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые проходили в Ханты-Мансийске, получат по четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
"Размер вознаграждения победителям и призёрам зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей за серебряную и 1,7 миллиона рублей за бронзовую", — говорится в сообщении.
Кроме того, вознаграждение также получат тренеры и специалисты, занимавшиеся подготовкой спортсменов к соревнованиям.
Добавим, что зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Участие в них приняли спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Победу в общем зачёте одержала наша сборная, завоевавшая 106 медалей разного достоинства, 39 из которых — золотые.
ТАСС / Сергей Фадеичев