Axios: Антироссийские санкции ставят под угрозу создание термоядерного реактора в США

Введённые Вашингтоном санкции против России угрожают планам по созданию в США термоядерного реактора. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что сейчас под вопросом находятся поставки высокотемпературных сверхпроводников для частной компании Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающейся разработкой проекта. Основным их производителем является российская фирма SuperOx, уточнил портал.

Представитель американского предприятия Кристен Каллен отказалась отвечать на вопрос, прекратит ли CFS сотрудничество с российской компанией на фоне приостановки работы многих западных организаций в РФ. При этом в CFS подчеркнули, что сроки выхода на энергетическую эффективность реактора не изменились и этого планируется достичь в 2025 году.