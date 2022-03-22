Политолог Шатилов объяснил готовность Зеленского обсуждать признание Крыма и Донбасса

Однако эксперт подчеркнул, что подобное решение для украинского лидера может стать смертным приговором, потому что среди украинской элиты сильны националистические настроения.

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация, подняв вопрос о признании Крыма и Донбасса, на самом деле лавируют, чтобы успокоить общественность и выиграть для себя паузу в боевых действиях. Об этом Лайфу рассказал политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

"Здесь в большей степени речь идёт о лавировании, чтобы, с одной стороны, несколько успокоить общественное мнение внутри страны перспективами прекращения боевых действий. А любое прекращение боевых действий в текущей ситуации — оно будет подано командой Зеленского как своя победа", — сказал он.

Администрация президента Украины достаточно тонко чувствует перепады настроения граждан, отметил эксперт. И в данный момент общество, которое раньше категорически выступало против сдачи позиций, начинает постепенно менять своё мнение после череды военных поражений и пребывания непосредственно в зоне боевых действий.

С другой стороны, подметил Шатилов, с начала "Операции Z" было заметно, что Киев пользуется паузами в боевых действиях, чтобы подтянуть резервы и получить помощь от Запада. Быть может, украинские власти как раз хотят воспользоваться этим моментом, считает специалист.

Однако политолог подчеркнул, что признание Крыма и Донбасса для Зеленского — смертный приговор, потому что среди украинской элиты сильны националистические настроения. Если это произойдёт, то президента Незалежной уберут в результате государственного переворота, считает Шатилов.