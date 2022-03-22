Политолог Шатилов объяснил готовность Зеленского обсуждать признание Крыма и Донбасса
Однако эксперт подчеркнул, что подобное решение для украинского лидера может стать смертным приговором, потому что среди украинской элиты сильны националистические настроения.
Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация, подняв вопрос о признании Крыма и Донбасса, на самом деле лавируют, чтобы успокоить общественность и выиграть для себя паузу в боевых действиях. Об этом Лайфу рассказал политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
"Здесь в большей степени речь идёт о лавировании, чтобы, с одной стороны, несколько успокоить общественное мнение внутри страны перспективами прекращения боевых действий. А любое прекращение боевых действий в текущей ситуации — оно будет подано командой Зеленского как своя победа", — сказал он.
Администрация президента Украины достаточно тонко чувствует перепады настроения граждан, отметил эксперт. И в данный момент общество, которое раньше категорически выступало против сдачи позиций, начинает постепенно менять своё мнение после череды военных поражений и пребывания непосредственно в зоне боевых действий.
С другой стороны, подметил Шатилов, с начала "Операции Z" было заметно, что Киев пользуется паузами в боевых действиях, чтобы подтянуть резервы и получить помощь от Запада. Быть может, украинские власти как раз хотят воспользоваться этим моментом, считает специалист.
Однако политолог подчеркнул, что признание Крыма и Донбасса для Зеленского — смертный приговор, потому что среди украинской элиты сильны националистические настроения. Если это произойдёт, то президента Незалежной уберут в результате государственного переворота, считает Шатилов.
Напомним, что Зеленский заявил о готовности обсуждения темы Крыма и Донбасса. В то же время украинский лидер выразил сомнение в том, что решение придёт быстро, ссылаясь на то, что оно касается изменений законодательства Незалежной.
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