Бойцы UFC Масвидаль и Ковингтон подрались в ресторане в Майами
Любопытно, но совсем недавно они провели поединок на одном из турниров промоушена.
Бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку в одном из ресторанов Майами. Об этом в соцсетях сообщил журналист Энди Слейтер.
По его словам, Масвидаль кричал сопернику, что "всё решится" в его районе, и просил показать Ковингтона всем фанатам, "каким он стал". В драку пришлось вмешаться полицейским.
Добавим, что бойцы встречались между собой в рамках турнира UFC 272 6 марта. Тогда победу единогласным решением судей одержал Колби Ковингтон.
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Getty Images / David Becker