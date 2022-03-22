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22 марта, 07:49

Бойцы UFC Масвидаль и Ковингтон подрались в ресторане в Майами

Любопытно, но совсем недавно они провели поединок на одном из турниров промоушена.

Бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку в одном из ресторанов Майами. Об этом в соцсетях сообщил журналист Энди Слейтер.

По его словам, Масвидаль кричал сопернику, что "всё решится" в его районе, и просил показать Ковингтона всем фанатам, "каким он стал". В драку пришлось вмешаться полицейским.

Ковингтон победил Масвидаля в главном поединке турнира UFC 272

Ковингтон победил Масвидаля в главном поединке турнира UFC 272

Добавим, что бойцы встречались между собой в рамках турнира UFC 272 6 марта. Тогда победу единогласным решением судей одержал Колби Ковингтон.

Обложка ©

Getty Images / David Becker

Шамиль Гаджиев

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