Бойцы UFC Масвидаль и Ковингтон подрались в ресторане в Майами

Бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку в одном из ресторанов Майами. Об этом в соцсетях сообщил журналист Энди Слейтер.

По его словам, Масвидаль кричал сопернику, что "всё решится" в его районе, и просил показать Ковингтона всем фанатам, "каким он стал". В драку пришлось вмешаться полицейским.