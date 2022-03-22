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22 марта, 07:56

"Зенит" вошёл в топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами

Возглавил список английский "Манчестер Сити", а в тройку также вошли "Реал Мадрид" и "Бавария".

Санкт-Петербургский "Зенит" вошёл в двадцатку лучших клубов мира по уровню доходов по итогам сезона 2020/2021. Результаты исследования опубликовала компания Deloitte.

Команда Сергея Семака расположилась на 19-м месте с доходом 212 миллионов евро. На первой строчке рейтинга оказался английский "Манчестер Сити" (640,7 млн евро). В тройку также попали мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".

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Добавим, что в десятку вошли "Барселона", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ливерпуль", "Челси", "Ювентус" и английский "Тоттенхэм".

Обложка ©

ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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