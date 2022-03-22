"Зенит" вошёл в топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами

Санкт-Петербургский "Зенит" вошёл в двадцатку лучших клубов мира по уровню доходов по итогам сезона 2020/2021. Результаты исследования опубликовала компания Deloitte.

Команда Сергея Семака расположилась на 19-м месте с доходом 212 миллионов евро. На первой строчке рейтинга оказался английский "Манчестер Сити" (640,7 млн евро). В тройку также попали мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".