"Зенит" вошёл в топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами
Возглавил список английский "Манчестер Сити", а в тройку также вошли "Реал Мадрид" и "Бавария".
Санкт-Петербургский "Зенит" вошёл в двадцатку лучших клубов мира по уровню доходов по итогам сезона 2020/2021. Результаты исследования опубликовала компания Deloitte.
Команда Сергея Семака расположилась на 19-м месте с доходом 212 миллионов евро. На первой строчке рейтинга оказался английский "Манчестер Сити" (640,7 млн евро). В тройку также попали мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".
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Добавим, что в десятку вошли "Барселона", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ливерпуль", "Челси", "Ювентус" и английский "Тоттенхэм".
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов