"Есть доверие": В "Рубине" заявили, что Слуцкий будет "вечно" работать в клубе
Напомним, в последнем матче его подопечные проиграли московскому ЦСКА со счётом 1:6.
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не будет уволен со своего поста и будет "вечно" работать в клубе. Об этом заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.
"У "Рубина", безусловно, есть доверие к Слуцкому. Он будет вечно работать у нас", — цитирует Сайманова Sport24.
Напомним, что слухи о возможной отставке Слуцкого пошли после последнего матча РПЛ, в котором "Рубин" разгромно уступил московскому ЦСКА со счётом 1:6.
ФК "Рубин"