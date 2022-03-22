"Есть доверие": В "Рубине" заявили, что Слуцкий будет "вечно" работать в клубе

Напомним, в последнем матче его подопечные проиграли московскому ЦСКА со счётом 1:6.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не будет уволен со своего поста и будет "вечно" работать в клубе. Об этом заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

"У "Рубина", безусловно, есть доверие к Слуцкому. Он будет вечно работать у нас", — цитирует Сайманова Sport24.