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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 11:14

"Есть доверие": В "Рубине" заявили, что Слуцкий будет "вечно" работать в клубе

Напомним, в последнем матче его подопечные проиграли московскому ЦСКА со счётом 1:6.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не будет уволен со своего поста и будет "вечно" работать в клубе. Об этом заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

"У "Рубина", безусловно, есть доверие к Слуцкому. Он будет вечно работать у нас", — цитирует Сайманова Sport24.

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В "Рубине" сообщили, что клуб может остаться без легионеров до конца сезона

Напомним, что слухи о возможной отставке Слуцкого пошли после последнего матча РПЛ, в котором "Рубин" разгромно уступил московскому ЦСКА со счётом 1:6.

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