Инвестор Богданов: Запад намерен передать замороженные российские активы Украине
В краткосрочной перспективе у России есть шанс вернуть свои деньги, однако для этого необходимо, чтобы ситуация в Незалежной была урегулирована с учётом позиции ЕС, заметил эксперт.
Западные страны могут передать замороженные российские активы Украине, однако чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест. Об этом заявил председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
В беседе с РИА "Новости" он предположил, что шансы РФ в краткосрочной перспективе вернуть свои деньги весьма незначительны, для этого нужно полностью урегулировать ситуацию на Украине с учётом позиций стран Евросоюза.
"Кроме того, остро стоит вопрос: кто будет компенсировать ущерб, нанесённый в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине", — сказал Богданов.
По словам инвестора, для Центробанка заморозка его активов означает ограничения в использовании ресурсов для проведения валютных интервенций в поддержку рубля, а также для закрытия внешних долговых обязательств. Он предрёк Банку России титаническую юридическую и политическую работу по защите права распоряжаться своими активами.
Однако ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что передавать Украине замороженные активы России не планируется. Перед этим власти страны заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро.
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