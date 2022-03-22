Инвестор Богданов: Запад намерен передать замороженные российские активы Украине

В краткосрочной перспективе у России есть шанс вернуть свои деньги, однако для этого необходимо, чтобы ситуация в Незалежной была урегулирована с учётом позиции ЕС, заметил эксперт.

Западные страны могут передать замороженные российские активы Украине, однако чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест. Об этом заявил председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.

В беседе с РИА "Новости" он предположил, что шансы РФ в краткосрочной перспективе вернуть свои деньги весьма незначительны, для этого нужно полностью урегулировать ситуацию на Украине с учётом позиций стран Евросоюза.

"Кроме того, остро стоит вопрос: кто будет компенсировать ущерб, нанесённый в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине", — сказал Богданов.

По словам инвестора, для Центробанка заморозка его активов означает ограничения в использовании ресурсов для проведения валютных интервенций в поддержку рубля, а также для закрытия внешних долговых обязательств. Он предрёк Банку России титаническую юридическую и политическую работу по защите права распоряжаться своими активами.