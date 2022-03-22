Политолог Савин рассказал, при каких условиях отношения между Россией и США нормализуются

Для перезапуска отношений между Россией и США Вашингтон сперва должен избавиться от русофобии и принести извинения. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Леонид Савин.

"Мы, в принципе, сказали, что первыми не пойдём на перезагрузку отношений. США это начали и, соответственно, первыми должны вернуться к нам с какими-то предложениями и прощением", — сказал он.

Савин напомнил, что ранее президент США Джо Байден позволил себе непростительные выражения в адрес российского лидера Владимира Путина. На его заявление обратили внимание не только российские дипломаты, но и их зарубежные коллеги, сойдясь во мнении, что "это всё-таки недопустимо".

При этом в Соединённых Штатах в общем наблюдается демонизация образа России, российских военных и просто всего русского, подчеркнул политолог. Это приводит к ограничениям в торговом, экономическом и культурном секторе, что оставляет мало причин для необходимости продолжать сотрудничество, уверен эксперт.