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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 08:46
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Политолог Зорин сравнил пытки цыганских детей на Украине с преступлениями немецких нацистов

Эксперт отметил, что злоумышленники заранее объявляют беженцев цыганской национальности мародёрами и преступниками, подвергая их публичным наказаниям, граничащим с пытками.

Националисты, отвечающие на Украине за правопорядок, издеваются над людьми без суда по расово-национальному признаку, что граничит с преступлениями немецких нацистов. Об этом в своём телеграм-канале заявил политолог, председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

"На примере издевательств над цыганами во Львове мы наблюдаем устрашающую деградацию законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами", — написал он.

Зорин напомнил, что ранее во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Их публично избили и облили зелёнкой. При этом подчёркивалось, что это беженцы из украинской столицы. Он подчеркнул, что никто из власти не осудил эти действия, так же как и комиссар по делам национальных меньшинств СЕ и другие европейские "хранители" общечеловеческих ценностей.

  • Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский
    Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский
  • Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский
    Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский
  • Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский
    Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский
  • Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский
    Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский

Издевательства украинских нацистов над цыганами во Львове. Фото © Telegram / Андрей Vышинский

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Политолог отметил, что теперь люди, отвечающие за правопорядок, взяли "новую высоту" — они заранее объявляют беженцев цыганской национальности мародёрами и преступниками, подвергая их публичным наказаниям, граничащим с пытками.

"Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому, что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств", — считает эксперт.

В конечном итоге Зорин напомнил, что цыгане наряду с евреями во времена Великой Отечественной войны были объявлены нацистами целью для издевательств, унижений и, в конце концов, уничтожения. И сегодня легко найти сходство между тогдашними националистами из Германии и сегодняшними с Украины.

"От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года", — заключил он.

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Ранее в Минобороны рассказали, что ежедневно в Мариуполе от рук нацистов гибнет от 80 до 235 мирных граждан. Националисты, оставленные киевскими властями в этом городе, организовали массовый террор в тех кварталах, которые ещё находятся под их контролем.

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Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Григорий Воронцов
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