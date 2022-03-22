Политолог Зорин сравнил пытки цыганских детей на Украине с преступлениями немецких нацистов

Эксперт отметил, что злоумышленники заранее объявляют беженцев цыганской национальности мародёрами и преступниками, подвергая их публичным наказаниям, граничащим с пытками.

Националисты, отвечающие на Украине за правопорядок, издеваются над людьми без суда по расово-национальному признаку, что граничит с преступлениями немецких нацистов. Об этом в своём телеграм-канале заявил политолог, председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

"На примере издевательств над цыганами во Львове мы наблюдаем устрашающую деградацию законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами", — написал он.

Зорин напомнил, что ранее во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Их публично избили и облили зелёнкой. При этом подчёркивалось, что это беженцы из украинской столицы. Он подчеркнул, что никто из власти не осудил эти действия, так же как и комиссар по делам национальных меньшинств СЕ и другие европейские "хранители" общечеловеческих ценностей.









Политолог отметил, что теперь люди, отвечающие за правопорядок, взяли "новую высоту" — они заранее объявляют беженцев цыганской национальности мародёрами и преступниками, подвергая их публичным наказаниям, граничащим с пытками.

"Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому, что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств", — считает эксперт.

В конечном итоге Зорин напомнил, что цыгане наряду с евреями во времена Великой Отечественной войны были объявлены нацистами целью для издевательств, унижений и, в конце концов, уничтожения. И сегодня легко найти сходство между тогдашними националистами из Германии и сегодняшними с Украины.

"От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года", — заключил он.