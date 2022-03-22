Шесть цистерн с дизелем загорелись на нефтебазе в Нижегородской области

Пожар на нефтебазе в Нижегородской области. Видео © LIFE

На Кстовской нефтебазе в Нижегородской области загорелось шесть бензовозов с дизельным топливом. Как стало известно Лайфу, с предприятия было эвакуировано восемь человек, пострадавших нет.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. На кадрах можно увидеть огромный столб чёрного дыма, поднимающегося в воздух.







