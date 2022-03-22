Шесть цистерн с дизелем загорелись на нефтебазе в Нижегородской области
Прибывшие на место пожарные расчёты локализовали огонь. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
Пожар на нефтебазе в Нижегородской области. Видео © LIFE
На Кстовской нефтебазе в Нижегородской области загорелось шесть бензовозов с дизельным топливом. Как стало известно Лайфу, с предприятия было эвакуировано восемь человек, пострадавших нет.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров. На кадрах можно увидеть огромный столб чёрного дыма, поднимающегося в воздух.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "ЛУКойл-центрнефтепродукт", которой и принадлежит нефтебаза, возгорание произошло во время налива топлива в бензовоз сторонней организации "Ирбис". Прибывшие на место пожарные расчёты локализовали огонь.
А ранее Лайф рассказывал о взрыве резервуара с битумом в Пензе. В результате происшествия погибло два человека и семь пострадали. Губернатор Пензенской области опубликовал видео с моментом взрыва резервуара. Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что лопнувшая ёмкость должна была быть выведена из эксплуатации ещё в 2009 году.
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