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22 марта, 08:43

Суд вынес Навальному обвинительный приговор по делу об оскорблении судьи

Отмечается, что блогер совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду. Его высказывания являются порочащими честь и достоинство судьи.

Лефортовский суд Москвы вынес обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному по делу об оскорблении судьи. Об этом сообщает наш корреспондент из зала суда.

"Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду", — сообщила судья Маргарита Котова.

Она подчеркнула, что высказывания блогера являются оскорбительными и порочащими честь и достоинство судьи.

Суд признал Навального виновным по делу о мошенничестве

Суд признал Навального виновным по делу о мошенничестве

Напомним, процесс над Навальным по новому делу начался в покровской колонии 15 февраля. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. В ходе заседаний были заслушаны показания экс-юриста ФБК* Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды — дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь, — а его работники в это время сидели без зарплаты. Прокурор запросил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы.

* ФБК признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Варвара Романова

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