Суд вынес Навальному обвинительный приговор по делу об оскорблении судьи
Отмечается, что блогер совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду. Его высказывания являются порочащими честь и достоинство судьи.
Лефортовский суд Москвы вынес обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному по делу об оскорблении судьи. Об этом сообщает наш корреспондент из зала суда.
"Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду", — сообщила судья Маргарита Котова.
Она подчеркнула, что высказывания блогера являются оскорбительными и порочащими честь и достоинство судьи.
Напомним, процесс над Навальным по новому делу начался в покровской колонии 15 февраля. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. В ходе заседаний были заслушаны показания экс-юриста ФБК* Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды — дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь, — а его работники в это время сидели без зарплаты. Прокурор запросил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы.
* ФБК признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.
Агентство "Москва"