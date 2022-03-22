Полицейские нашли в квартире братьев в Дзержинске 18 резиновых поросят с наркотиками

Резиновых поросят с наркотиками нашли сотрудники полиции в Дзержинске. Видео © МВД РФ по Нижегородской области

Полицейские задержали в Дзержинске двух братьев, которые прятали наркотики в резиновых поросятах. Об этом сообщает главк МВД РФ по Нижегородской области.

В ходе расследования было установлено, что 32-летний мужчина сделал 11 тайников-закладок с запрещённым веществом. Выборочное исследование содержимого показало, что в пакетиках был мефедрон. Также правоохранители выяснили, что у него был сообщник — его брат. При обыске квартиры подозреваемых правоохранители нашли 18 резиновых поросят, начинённых наркотиками, а также 15 пакетиков с веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.