Полицейские нашли в квартире братьев в Дзержинске 18 резиновых поросят с наркотиками
Оказалось, что мужчины занимаются распространением запрещённых синтетических веществ через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
Резиновых поросят с наркотиками нашли сотрудники полиции в Дзержинске. Видео © МВД РФ по Нижегородской области
Полицейские задержали в Дзержинске двух братьев, которые прятали наркотики в резиновых поросятах. Об этом сообщает главк МВД РФ по Нижегородской области.
В ходе расследования было установлено, что 32-летний мужчина сделал 11 тайников-закладок с запрещённым веществом. Выборочное исследование содержимого показало, что в пакетиках был мефедрон. Также правоохранители выяснили, что у него был сообщник — его брат. При обыске квартиры подозреваемых правоохранители нашли 18 резиновых поросят, начинённых наркотиками, а также 15 пакетиков с веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
А ранее Лайф рассказывал, что американская олимпийская чемпионка по баскетболу признала вину в контрабанде наркотиков в Россию. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом.
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