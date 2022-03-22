НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 08:29

Полицейские нашли в квартире братьев в Дзержинске 18 резиновых поросят с наркотиками

Оказалось, что мужчины занимаются распространением запрещённых синтетических веществ через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Резиновых поросят с наркотиками нашли сотрудники полиции в Дзержинске. Видео © МВД РФ по Нижегородской области

Полицейские задержали в Дзержинске двух братьев, которые прятали наркотики в резиновых поросятах. Об этом сообщает главк МВД РФ по Нижегородской области.

В ходе расследования было установлено, что 32-летний мужчина сделал 11 тайников-закладок с запрещённым веществом. Выборочное исследование содержимого показало, что в пакетиках был мефедрон. Также правоохранители выяснили, что у него был сообщник — его брат. При обыске квартиры подозреваемых правоохранители нашли 18 резиновых поросят, начинённых наркотиками, а также 15 пакетиков с веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители ликвидировали в Подмосковье нарколаборатории, созданные украинцами

Правоохранители ликвидировали в Подмосковье нарколаборатории, созданные украинцами

А ранее Лайф рассказывал, что американская олимпийская чемпионка по баскетболу признала вину в контрабанде наркотиков в Россию. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом.

Обложка ©

VK / ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1