НХЛ не утвердила переход Дадонова из "Вегаса" в "Анахайм"
Всему виной детали контракта российского нападающего.
НХЛ не утвердила переход российского форварда "Вегас Голден Найтс" Евгения Дадонова в "Анахайм Дакс". Об этом сообщает Yahoo Sports.
В рамках согласованной сделки "Анахайм", помимо Дадонова, должен был получить выбор во втором раунде драфта 2024 года. В обмен "Вегасу" предлагались форвард Райан Кеслер и защитник Джон Мур.
В результате обмен был заблокирован из-за разногласий по условиям контракта Дадонова. В соглашении россиянина указано, что перед возможным обменом хоккеист должен предоставить клубу список из десяти команд, в которые он не хочет переходить.
Вечно молодой Овечкин и инопланетный Шестёркин: Кто из российских хоккеистов ярко проводит сезон в НХЛ
Утверждается, что "Вегас" вовремя соответствующий документ не получил и клуб мог обменять спортсмена на игрока любого клуба. Сторона Дадонова с такой трактовкой не согласна.
NHL.com