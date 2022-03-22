НХЛ не утвердила переход Дадонова из "Вегаса" в "Анахайм"

НХЛ не утвердила переход российского форварда "Вегас Голден Найтс" Евгения Дадонова в "Анахайм Дакс". Об этом сообщает Yahoo Sports.

В рамках согласованной сделки "Анахайм", помимо Дадонова, должен был получить выбор во втором раунде драфта 2024 года. В обмен "Вегасу" предлагались форвард Райан Кеслер и защитник Джон Мур.

В результате обмен был заблокирован из-за разногласий по условиям контракта Дадонова. В соглашении россиянина указано, что перед возможным обменом хоккеист должен предоставить клубу список из десяти команд, в которые он не хочет переходить.