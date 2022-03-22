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22 марта, 08:24

НХЛ не утвердила переход Дадонова из "Вегаса" в "Анахайм"

Всему виной детали контракта российского нападающего.

НХЛ не утвердила переход российского форварда "Вегас Голден Найтс" Евгения Дадонова в "Анахайм Дакс". Об этом сообщает Yahoo Sports.

В рамках согласованной сделки "Анахайм", помимо Дадонова, должен был получить выбор во втором раунде драфта 2024 года. В обмен "Вегасу" предлагались форвард Райан Кеслер и защитник Джон Мур.

В результате обмен был заблокирован из-за разногласий по условиям контракта Дадонова. В соглашении россиянина указано, что перед возможным обменом хоккеист должен предоставить клубу список из десяти команд, в которые он не хочет переходить.

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Утверждается, что "Вегас" вовремя соответствующий документ не получил и клуб мог обменять спортсмена на игрока любого клуба. Сторона Дадонова с такой трактовкой не согласна.

Обложка ©

NHL.com

Роман Фейгин

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