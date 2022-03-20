Вечно молодой Овечкин и инопланетный Шестёркин: Кто из российских хоккеистов ярко проводит сезон в НХЛ На наших игроков оказывается невероятное давление, но они всё равно демонстрируют присущий им высочайший уровень. 19 марта, 21:40 Кирилл Капризов, Александр Овечкин, Игорь Шестёркин. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / John McCreary / NHLI / Glenn James / NHLI / David Berding

В НХЛ постепенно приближается к завершению регулярный чемпионат. Для всех без исключения российских хоккеистов, выступающих в лиге, этот период является чрезвычайно сложным. На каждого из них на фоне специальной военной операции на Украине обрушилось колоссальное давление.

Звучали даже призывы прекратить выдачу виз российским легионерам американских и канадских клубов. В этих условиях крайне сложно настраиваться на матчи, а тем более демонстрировать яркий хоккей. Отрадно, что, несмотря ни на что, многим из наших спортсменов удаётся оставаться на первых ролях. Лайф рассказывает об игроках из России, проводящих нынешний сезон НХЛ на запредельном уровне.

Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз"

Фото © NHL.com

Об Овечкине сложена уже не одна сотня песен и написана не одна тысяча книг. В свои 36 лет, когда многие уже подумывают о пенсии, российский нападающий бьёт рекорд за рекордом. Вот на этой неделе Александр вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Сейчас на его счету 768 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Впереди только легендарные Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Кроме того, записав на свой счёт в 1257 матчах 1394 очка (768 шайб + 626 результативных передач), Овечкин повторил рекорд Люка Робитайла по количеству набранных баллов среди левых крайних нападающих в истории НХЛ. В общем списке лучших бомбардиров лиги россиянин делит 22-е место.

Только вдумайтесь! Александр Великий за карьеру поражал ворота 155 вратарей в НХЛ. По этому показателю он догнал самого Уэйна Гретцки. Только четыре игрока в истории забивали большему количеству голкиперов: Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177), Марк Мессье (164) и Рон Фрэнсис (157).

Игорь Шестёркин, вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс"

Фото © NHL.com

Россиянин дебютировал в НХЛ в январе 2020 года и за два года вырос в настоящую глыбу. В нынешнем сезоне он возглавляет список самых надёжных вратарей лиги по среднему количеству пропущенных шайб (2,07) и проценту отражённых бросков (93,8%).

По результатам опроса 15 авторов официального сайта НХЛ Шестёркина признали главным фаворитом на получение приза лучшему вратарю сезона. Второе место в рейтинге с почти двузначным отставанием от лидера занял швед Якоб Маркстрём из "Калгари Флеймз", третьим стал датчанин Фредерик Андерсен из "Каролины Харрикейнз", четвёртым — россиянин Андрей Василевский, дважды подряд выигрывавший с "Тампой-Бэй" Кубок Стэнли.

— Этот парень просто невероятен. Он, безусловно, лучший игрок нашей команды в нынешнем сезоне. Игорь просто из другого мира. Он настолько хорош, что для описания его игры ещё не придумали необходимых слов, — говорит лучший снайпер "Рейнджерс" Крис Крайдер.

Кирилл Капризов, форвард "Миннесоты Уайлд"

Фото © NHL.com

В прошлом сезоне Капризов триумфально дебютировал в НХЛ, получив приз лучшему новичку лиги. В 55 встречах регулярного чемпионата форвард набрал 51 очко, забросив 27 шайб и сделав 24 результативные передачи. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром команды и летом подписать новое сверхвыгодное соглашение на пять лет с общей зарплатой 45 миллионов долларов.

Новый сезон Кирилл начал ни шатко ни валко. Многие подумали, что космический контракт вскружил ему голову. Но россиянин после не слишком резвого старта переключил скорость и начал творить чудеса на площадке. Сейчас в активе Капризова 75 очков (32 гола + 43 передачи) в 58 играх сезона. В списке лучших бомбардиров он занимает высокое шестое место.

Мало того, форвард стал четвёртым игроком в истории "Миннесоты", достигшим отметки в 75 очков за сезон. Ранее подобного результата добивались Мариан Габорик (83 балла), Брайан Ролстон (79) и Эрик Стаал (76). Нет никаких сомнений, что за оставшееся до конца регулярного чемпионата время Капризов успеет стать рекордсменом клуба.

Илья Сорокин, голкипер "Нью-Йорк Айлендерс"

Фото © NHL.com

Сорокин играет в НХЛ чуть больше года — с января 2021-го. И надо признать, что его адаптация в сильнейшей лиге мира после перехода из столичного ЦСКА прошла в рекордно короткие сроки. В нынешнем сезоне с шестью матчами "на ноль" 26-летний голкипер занимает второе место в НХЛ, уступая только шведу Якобу Маркстрёму из "Калгари Флеймз" (девять шатаутов).

В недавнем нью-йоркском дерби против "Рейнджерса" Сорокин совершил умопомрачительный сейв, в падении прикрыв пустые ворота после броска своего соотечественника Артемия Панарина. После матча главный тренер "Рейнджерса" Барри Троц не жалел эпитетов, говоря о подвиге своего вратаря.

— Возможно, это один из лучших сейвов, которые я видел за долгое время. А я ведь в хоккее не первый день. Хотя меня это уже не удивляет, Сорокин способен буквально творить чудеса, — говорит наставник.

Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"

Фото © NHL.com

Панарин, как и Капризов, не слишком удачно начал нынешний сезон, но по ходу дистанции набрал впечатляющую скорость. Сейчас в его активе 55 результативных передач. В списке лучших ассистентов НХЛ он идёт на второй позиции, уступая только Джонатану Юбердо из "Флориды Пантерз" (65).

На то, чтобы сделать 50 передач, россиянину потребовалось только 54 матча. Этого показателя он достиг быстрее всех в "Рейнджерсе" за последние 25 лет. В сезоне 1996/97 великому Уэйну Гретцки удалось раздать 50 ассистов за 51 игру.

Фото © Getty Images / Rich Graessle Кто из российских игроков НХЛ производит на вас наибольшее впечатление в нынешнем сезоне? Александр Овечкин Игорь Шестёркин Кирилл Капризов Кто-то другой

Авторы Роман Фейгин