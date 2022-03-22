Косметолог Романенко объяснила, как внешне распознать нехватку витаминов
Восполняя недостаток полезных веществ, важно не перестараться, так как это может привести к другой крайности — гипервитаминозу, предупредила доктор.
Врач-косметолог Елена Романенко в беседе с "Москвой 24" рассказала, по каким внешним признакам можно определить недостаток витаминов в организме. Причиной гиповитаминоза может стать длительное неполноценное или несбалансированное питание, а дефицит одного вещества может привести к потере других, пояснила специалист.
Недостаток любого витамина так или иначе проявляется изменением состояния кожи. Чаще всего в таком случае не хватает целого комплекса веществ. Об этом свидетельствует, в частности, ломкость ногтей и волос.
Также о дефиците витаминов могут говорить симптомы хронической усталости — это быстрая утомляемость, сонливость, плохой аппетит, раздражительность, ухудшение сна, кровоточивость дёсен и частые вирусные инфекции, объяснила Романенко.
Врач уточнила, что при недостатке витаминов В6 и В2 наблюдаются трещины на губах, заеды в уголках рта и стоматит. Недостаток витамина D может проявляться в виде акне-подобных высыпаний. Также важно не перестараться, восполняя недостаток полезных веществ: это, в свою очередь, может привести к гипервитаминозу, предупреждает косметолог.
Ранее диетолог Жиляев рассказал, как быстро преодолеть весной дефицит витамина D. Благодаря этому веществу человеческий организм с лёгкостью усваивает кальций из пищи. Нехватка микроэлемента особо опасна для женщин после менопаузы и мужчин старше 60 лет.
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