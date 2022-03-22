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22 марта, 08:37

Футболисты сборной России проведут совместную тренировку с молодёжной командой

Занятия пройдут в субботу, 26 марта, в учебно-тренировочном центре "Новогорск".

Сборная России по футболу в рамках мартовского сбора проведёт совместную тренировку с молодёжной командой. Об этом сообщается на сайте РФС.

Занятия пройдут в субботу, 26 марта, в подмосковном учебно-тренировочном центре "Новогорск". Журналисты на него допускаться не будут.

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Кроме того, сборная России на этой неделе проведёт две открытые тренировки (23 и 25 марта) и две закрытые (22 и 24 марта). После занятий, на которые будут допущены СМИ, состоятся брифинги главного тренера Валерия Карпина и футболистов.

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РФС

Роман Фейгин

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