Депутат Хинштейн: Вводить ответственность за пользование VPN бесперспективно

Введение ответственности для россиян за использование VPN-сервисов бесперспективно. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно, с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного", — сказал он.

При этом Хинштейн отметил, что это только его личное мнение. Если же у правительства на этот вопрос имеется другая точка зрения, то он готов к обсуждению.