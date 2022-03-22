НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 09:42

Депутат Хинштейн: Вводить ответственность за пользование VPN бесперспективно

При этом парламентарий отметил, что это только его личное мнение. Если же у правительства на этот вопрос имеется другая точка зрения, то он готов к обсуждению.

Введение ответственности для россиян за использование VPN-сервисов бесперспективно. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно, с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного", — сказал он.

При этом Хинштейн отметил, что это только его личное мнение. Если же у правительства на этот вопрос имеется другая точка зрения, то он готов к обсуждению.

Эксперт Кашкин раскрыл опасности VPN-сервисов

Эксперт Кашкин раскрыл опасности VPN-сервисов

Ранее Хинштейн выразил надежду на отказ от полной блокировки YouTube в России. По его словам, в первую очередь от таких мер пострадают российские пользователи. При этом он призвал сервис выполнить требования Роскомнадзора.

Обложка ©

ТАСС / Новодережкин Антон

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1