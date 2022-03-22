В Финляндии и Гибралтаре задержали 22 яхты, которые могут принадлежать бизнесменам из РФ
Если таможня подтвердит их принадлежность российским предпринимателям, то финские власти могут поставить вопрос о заморозке имущества. Иск же о судне, задержанном в проливе, передан в суд.
Финская таможня задержала 21 яхту, которые могут принадлежать попавшим под санкции ЕС бизнесменам из России или их компаниям. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, если таможня подтвердит их принадлежность российским предпринимателям, то финские власти могут поставить вопрос о заморозке имущества.
Также сообщается о задержании в Гибралтарском проливе суперяхты Axioma Family, которая может принадлежать бизнесмену, бывшему владельцу "Трубной металлургической компании" Дмитрию Пумпянскому, передаёт Reuters. По данным издания, подтверждено, что ведущий международный банк подал иск об аресте судна в Верховный суд Гибралтара.
Напомним, что ранее Великобритания ввела санкции против российских чиновников, журналистов и бизнесменов. Так, под ограничительные меры подпали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, премьер Михаил Мишустин, а также ряд телеведущих. Очередной пакет санкций Евросоюза против России подразумевает ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. Кроме того, список пополнился именами российских бизнесменов и медийных персон. Поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.
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