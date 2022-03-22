В Финляндии и Гибралтаре задержали 22 яхты, которые могут принадлежать бизнесменам из РФ

Финская таможня задержала 21 яхту, которые могут принадлежать попавшим под санкции ЕС бизнесменам из России или их компаниям. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, если таможня подтвердит их принадлежность российским предпринимателям, то финские власти могут поставить вопрос о заморозке имущества.