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22 марта, 09:36

Минфин полностью выплатил купонный доход по еврооблигациям на $65,6 млн

В министерстве уточнили, что средства 21 марта получила небанковская кредитная организация "Национальный расчётный депозитарий". Таким образом обязательства исполнены в полном объёме.

Россия в полном объёме выплатила купон на 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Уточняется, что средства 21 марта получила небанковская кредитная организация "Национальный расчётный депозитарий".

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — сказано в записи.

Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям

Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Он подчеркнул, что действия стран Запада привели к тому, что российский валютный счёт оказался заблокирован. По его словам, возможность выполнить обязательства РФ в валютном эквиваленте зависит не от нашей страны и "мяч на стороне" иностранных регуляторов.

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков

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