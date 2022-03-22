Минфин полностью выплатил купонный доход по еврооблигациям на $65,6 млн

Россия в полном объёме выплатила купон на 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — сказано в записи.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Он подчеркнул, что действия стран Запада привели к тому, что российский валютный счёт оказался заблокирован. По его словам, возможность выполнить обязательства РФ в валютном эквиваленте зависит не от нашей страны и "мяч на стороне" иностранных регуляторов.