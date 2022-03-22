Доктор Мясников осудил украинского врача Друзенко за призыв кастрировать военных РФ

Телеведущий, в частности, напомнил об истинном смысле своей благородной профессии. По его словам, настоящим медикам "никогда в голову не придёт ничего подобного".

Настоящий врач должен лечить всех людей, вне зависимости от своего отношения к ним, так как нельзя делить пациентов на "плохих" и "хороших". Об этом заявил доктор и телеведущий Александр Мясников после призыва украинского коллеги Геннадия Друзенко кастрировать пленных российских солдат.

"Я хочу верить, что он (Друзенко. — Прим. Лайфа) не врач, а администратор, врачу никогда в голову не придёт ничего подобного, не может прийти! Я уверен, что ни один его подчинённый не подчинится такому преступному и варварскому приказу", — осудил Мясников украинского медика в своём телеграм-канале.

Телеведущий убеждён, что каждый человек рано или поздно предстанет перед Богом. А его суд, как подчеркнул Мясников, является самым справедливым. При этом он напомнил, что существуют и другие органы, способные привлечь раздающего "варварские приказы" врача к ответственности.