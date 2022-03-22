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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 09:30
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RT снял с коптера Мариуполь, который ВС РФ освобождают от националистов

В ролике показаны последствия ударов. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают зачищать город от боевиков, которые скрываются в жилых домах.

Последствия боевых действий в Мариуполе. Видео © RT

Мариуполь, который российские военные освобождают от националистов, показали с высоты птичьего полёта. Ролик, снятый коптером, опубликовал RT.

На видео запечатлены последствия ударов. На кадрах видны разрушенные дома, а часть населённого пункта заволокло дымом. Отмечается, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают зачищать город от боевиков, которые скрываются в жилых домах. По данным Министерства информации ДНР, освобождено около 50% площади Мариуполя.

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МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО, скрытых в неработающем ТЦ в Киеве

Ранее Лайф писал, что Минобороны показало кадры уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ. Удар был нанесён высокоточным вооружением, уточнили в оборонном ведомстве. На представленном видео можно заметить, что после атаки система загорелась.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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RT

Никита Осипов
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