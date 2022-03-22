RT снял с коптера Мариуполь, который ВС РФ освобождают от националистов
В ролике показаны последствия ударов. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают зачищать город от боевиков, которые скрываются в жилых домах.
Последствия боевых действий в Мариуполе. Видео © RT
Мариуполь, который российские военные освобождают от националистов, показали с высоты птичьего полёта. Ролик, снятый коптером, опубликовал RT.
На видео запечатлены последствия ударов. На кадрах видны разрушенные дома, а часть населённого пункта заволокло дымом. Отмечается, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают зачищать город от боевиков, которые скрываются в жилых домах. По данным Министерства информации ДНР, освобождено около 50% площади Мариуполя.
Ранее Лайф писал, что Минобороны показало кадры уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ. Удар был нанесён высокоточным вооружением, уточнили в оборонном ведомстве. На представленном видео можно заметить, что после атаки система загорелась.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.