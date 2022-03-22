RT снял с коптера Мариуполь, который ВС РФ освобождают от националистов

В ролике показаны последствия ударов. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают зачищать город от боевиков, которые скрываются в жилых домах.

Последствия боевых действий в Мариуполе. Видео © RT

Мариуполь, который российские военные освобождают от националистов, показали с высоты птичьего полёта. Ролик, снятый коптером, опубликовал RT.

На видео запечатлены последствия ударов. На кадрах видны разрушенные дома, а часть населённого пункта заволокло дымом. Отмечается, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают зачищать город от боевиков, которые скрываются в жилых домах. По данным Министерства информации ДНР, освобождено около 50% площади Мариуполя.

Ранее Лайф писал, что Минобороны показало кадры уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ. Удар был нанесён высокоточным вооружением, уточнили в оборонном ведомстве. На представленном видео можно заметить, что после атаки система загорелась.