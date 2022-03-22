Федерация бобслея России подала апелляцию на отстранение от международных соревнований

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что организация направила апелляцию в трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение об отстранении наших спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы подали в апелляционный трибунал IBSF", — сказала Аникина.

2 марта исполнительный комитет IBSF принял решение временно приостановить членство Федераций бобслея России. Наши спортсмены лишились права выступать на соревнованиях под эгидой международной организации.