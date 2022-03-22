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22 марта, 09:11

Федерация бобслея России подала апелляцию на отстранение от международных соревнований

С 2 марта нашим спортсменам запрещено выходить на старт.

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что организация направила апелляцию в трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение об отстранении наших спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы подали в апелляционный трибунал IBSF", — сказала Аникина.

2 марта исполнительный комитет IBSF принял решение временно приостановить членство Федераций бобслея России. Наши спортсмены лишились права выступать на соревнованиях под эгидой международной организации.

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Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных турнирах. После этого большинство спортивных федераций отстранило наших атлетов.

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ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Роман Фейгин

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