Федерация бобслея России подала апелляцию на отстранение от международных соревнований
С 2 марта нашим спортсменам запрещено выходить на старт.
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что организация направила апелляцию в трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение об отстранении наших спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы подали в апелляционный трибунал IBSF", — сказала Аникина.
2 марта исполнительный комитет IBSF принял решение временно приостановить членство Федераций бобслея России. Наши спортсмены лишились права выступать на соревнованиях под эгидой международной организации.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных турнирах. После этого большинство спортивных федераций отстранило наших атлетов.
ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL