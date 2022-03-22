Минобороны показало кадры уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ
Удар был нанесён высокоточным вооружением, уточнили в оборонном ведомстве. На представленном видео можно заметить, что после атаки система загорелась.
Уничтожение замаскированной артиллерийской установки ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки большой мощности ВСУ на замаскированной огневой позиции.
На видео представлен объективный контроль уничтожения артиллерийской системы огнём высокоточного вооружения. Как видно, после удара объект поражения загорелся. Отметим, что он находится на пустынной местности.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация за сутки поразила 137 военных объектов Украины. Кроме того, российские средства ПВО сбили в воздухе 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2". А вертолёты Ка-52 и Ми-28н ликвидировали 9 танков, 7 БМП и БТР.
Кадр видео Минобороны РФ