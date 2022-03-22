Мэр украинского Борисполя Борисенко призвал жителей покинуть город

Глава администрации подчеркнул, что эвакуация должна происходить организованно, в колоннах. Власти готовы вывезти тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно.

Жители Борисполя, который находится недалеко от украинской столицы, должны покинуть населённый пункт. Об этом заявил мэр города Владимир Борисенко.

"Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать вооружённым силам. Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, обратиться в call-центр и по возможности уехать из города", — сказал он.

Борисенко подчеркнул, что эвакуация должна происходить организованно, в колоннах. Власти города готовы вывезти тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно.

Отмечается, что от Борисполя до Киева всего 37 километров езды. В городе расположен крупнейший аэропорт Украины.