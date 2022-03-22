Минобороны: Российские войска за сутки продвинулись ещё на 6 км в ходе "Операции Z"

Генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что сейчас наши военные ведут бой с подразделениями 128-й бригады ВСУ. Кроме того, в ДНР под контроль взяты Марьинка, Шахта и ещё ряд населённых пунктов.

За прошедшие сутки подразделения Вооружённых сил России продвинулись в глубину на шесть километров в ходе наступления в Донбассе и взяли под контроль один населённый пункт. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Российских вооружённых сил, развивая наступление, продвинулись ещё на шесть километров и овладели населённым пунктом Урожайное", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-майор уточнил, что в настоящее время российские военные ведут бой с подразделениями 128-й украинской бригады. Кроме того, в ДНР за сутки под контроль были взяты населённые пункты Славное, Марьинка, Трудовское, Шахта Челюскинцев.