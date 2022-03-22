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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 08:56
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Байден заявил о невозможности остановить российскую ракету "Кинжал"

Кадр уничтожения подземного склада ВСУ с помощью комплекса "Кинжал". Фото © Минобороны России

Кадр уничтожения подземного склада ВСУ с помощью комплекса "Кинжал". Фото © Минобороны России

19 марта стало известно о применении Вооружёнными силами России гиперзвуковых ракет в ходе спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден назвал неуязвимой российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую ВС РФ применили в ходе спецоперации на Украине.

"У неё такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить", — сказал глава Белого дома на встрече с представителями бизнеса.

Немецкий эксперт Хегман: Применение "Кинжала" — предостережение РФ для НАТО
Немецкий эксперт Хегман: Применение "Кинжала" — предостережение РФ для НАТО

Напомним, 19 марта стало известно, что Вооружённые силы России авиационным комплексом "Кинжал" нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по подземному складу боеприпасов украинских националистов в Ивано-Франковской области, а также по складам горючего в Николаевской области. Применение ракетного комплекса в ходе спецоперации на Украине подтвердило его эффективность, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Александра Вишнякова
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