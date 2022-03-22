Экс-посол Панов: Япония сменит курс на Запад после отказа РФ от переговоров

Япония может сменить курс на Запад после того, как Россия решила отказаться от переговоров по мирному договору. Об этом сообщил Лайфу бывший посол России в Токио Александр Панов.

Он отметил, что Япония входит в "Большую семёрку" и у неё нет другого выбора, как сменить направление. К тому же за последние два с лишним года Москва и Токио не имели политических контактов. А сейчас Россия "фактически признала факт отсутствия переговоров", поэтому желание Страны восходящего солнца Панов считает естественным.

Экс-посол напомнил, что в 2014 году Япония фактически не поддержала санкции Запада. При этом Токио рассчитывал на построение хороших отношений с Москвой. Однако это, по их мнению, не сработало, а значит, нужно сейчас показать своё негативное отношение, отметил эксперт.

"Когда был премьер-министр [Синдзо] Абэ, он проводил курс на то, что с Россией надо иметь хорошие, дружественные отношения. Выдвинул план из восьми направлений по развитию отношений", — подчеркнул экс-посол.

По словам Панова, Абэ рассчитывал на результаты построенного курса, поэтому начались мирные переговоры, которые в скором времени зашли в тупик. А когда премьер-министр сменился, в Японии поняли, что выбранная стратегия не даёт результата и следует "что-то думать", объяснил Панов.

"Пока они думали, тут и подкатила ситуация ("Операция Z" на Украине. — Прим. Лайфа), которая их ещё больше подтолкнула, что надо менять курс в отношении России. Если раньше Россия рассматривалась как партнёр, то сейчас они думают, как теперь её охарактеризовать. В ближайший месяц посмотрим, как они будут оценивать РФ. Не исключено, что как угрозу", — заключил собеседник Лайфа.