В МИД Китая пригрозили США контрмерами в ответ на санкции против своих чиновников

Власти Китая готовы ввести ответные меры на новые санкции США в отношении китайских чиновников. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. <...> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ", — сказал он.

По словам Вэньбиня, Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон "перестал без всяких оснований клеветать на Китай". Он также указал на "политические предрассудки и ложь" в многочисленных заявлениях США по поводу Китая.