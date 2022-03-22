В МИД Китая пригрозили США контрмерами в ответ на санкции против своих чиновников
Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон "перестал без всяких оснований клеветать на КНР". Также там указали на "политические предрассудки и ложь" в многочисленных заявлениях Соединённых Штатов.
Власти Китая готовы ввести ответные меры на новые санкции США в отношении китайских чиновников. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. <...> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ", — сказал он.
По словам Вэньбиня, Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон "перестал без всяких оснований клеветать на Китай". Он также указал на "политические предрассудки и ложь" в многочисленных заявлениях США по поводу Китая.
Ранее Блинкен анонсировал визовые санкции против китайских чиновников. В КНР эти действия американских властей уже расценили как нарушение международных норм. Там заверили, что в Поднебесной соблюдены все права человека.
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