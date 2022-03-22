В России возбуждено первое уголовное дело о растрате имущества криптовалютной биржи
При задержании фигуранта были обнаружены наличные в сумме свыше 190 миллионов рублей. А в ходе почти трёх десятков обысков в квартирах его сообщников украденная сумма увеличилась многократно.
Задержание фигуранта первого в России дела о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Видео © МВД РФ
Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Преступление совершил один из фактических владельцев интернет-площадки, который контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки. Воспользовавшись положением, он вывел часть средств и присвоил их. Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья, обнаружив при нём в чемоданах наличные в сумме свыше 190 миллионов рублей.
Также одновременно было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято: свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.
Задержанному предъявлено обвинение, его заключили под стражу. Также суд наложил арест на счета фигуранта. Кроме того, направлено ходатайство об аресте имущества обвиняемого на сумму свыше двух миллиардов рублей.
А ранее Лайф приводил слова бывшего оперативника Михаила Игнатова, который рассказал, как распознать "ряженых мошенников". Он заметил, что преступники могут обладать очень хорошими средствами печати, что позволяет делать похожие на настоящие удостоверения или документы. Экс-полицейский также уточнил, какое действие обратит их в бегство.