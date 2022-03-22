В России возбуждено первое уголовное дело о растрате имущества криптовалютной биржи

Задержание фигуранта первого в России дела о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Видео © МВД РФ

Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Преступление совершил один из фактических владельцев интернет-площадки, который контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки. Воспользовавшись положением, он вывел часть средств и присвоил их. Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья, обнаружив при нём в чемоданах наличные в сумме свыше 190 миллионов рублей.

Также одновременно было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято: свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.

Задержанному предъявлено обвинение, его заключили под стражу. Также суд наложил арест на счета фигуранта. Кроме того, направлено ходатайство об аресте имущества обвиняемого на сумму свыше двух миллиардов рублей.