Следователи раскрыли убийство авторитета, застреленного переодетым в бабушку киллером

Сотрудники СУ СКР по Самарской области раскрыли убийство авторитета двадцатилетней давности, сообщает kp.ru. Киллер совершил преступление в отношении лидера конкурентной преступной группировки, переодевшись для этого в бабушку.

В начале 2002 года тело главаря одной из местных ОПГ нашли во дворе жилого дома: он скончался от обильной кровопотери и травматического шока после выстрела в живот. Как выяснилось, в день расправы возле дома убитого видели пожилую женщину. В результате тщательного изучения ситуации следователи установили, что в роли пенсионерки выступил один из участников противоборствующей ОПГ.

Преступник конфликтовал с главой группировки и получал от него угрозы в свой адрес. Он даже инсценировал себе нанесение ножевого ранения, чтобы притвориться, что лидер другой банды напал на него сам.

Благодаря показаниям свидетелей сотрудники СК смогли восстановить полную картину произошедшего. Отмечается, что обвиняемый недавно погиб в ДТП. Сейчас расследование уголовного дела завершено.