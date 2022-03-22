Следователи раскрыли убийство авторитета, застреленного переодетым в бабушку киллером
Убийство случилось на фоне конфликта с лидером другой ОПГ. Чтобы устранить соперника, преступник даже инсценировал нанесение ножевого ранения, уточнили в СК.
Сотрудники СУ СКР по Самарской области раскрыли убийство авторитета двадцатилетней давности, сообщает kp.ru. Киллер совершил преступление в отношении лидера конкурентной преступной группировки, переодевшись для этого в бабушку.
В начале 2002 года тело главаря одной из местных ОПГ нашли во дворе жилого дома: он скончался от обильной кровопотери и травматического шока после выстрела в живот. Как выяснилось, в день расправы возле дома убитого видели пожилую женщину. В результате тщательного изучения ситуации следователи установили, что в роли пенсионерки выступил один из участников противоборствующей ОПГ.
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Преступник конфликтовал с главой группировки и получал от него угрозы в свой адрес. Он даже инсценировал себе нанесение ножевого ранения, чтобы притвориться, что лидер другой банды напал на него сам.
Благодаря показаниям свидетелей сотрудники СК смогли восстановить полную картину произошедшего. Отмечается, что обвиняемый недавно погиб в ДТП. Сейчас расследование уголовного дела завершено.
Ранее Лайф сообщал, что следователи раскрыли убийство мужчины в Москве девятилетней давности. Правоохранители выяснили, что перед смертью между погибшим и обвиняемым был конфликт. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.
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