В Минпромторге предложили рассмотреть возможность создания в России кибервойск

Министерству обороны России стоит задуматься о создании в стране кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на заседании Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов Министерству обороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере", — сказал он.

Шпак объяснил, что в этой сфере разработчики могут получить работу и улучшать свои профессиональные навыки, а также приносить пользу России, "развивая в себе свои патриотические качества". При этом отсрочка от армии не подразумевается. По мнению замглавы Минпромторга, это может озадачить россиян перед тем, как они решат покинуть страну "в погоне за длинным рублём в иностранных компаниях".