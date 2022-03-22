В Минпромторге предложили рассмотреть возможность создания в России кибервойск
Замглавы ведомства отметил, что разработчики в этой сфере смогут получить работу и развивать свои профнавыки. При этом они, считает Шпак, будут приносить пользу стране.
Министерству обороны России стоит задуматься о создании в стране кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на заседании Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов Министерству обороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере", — сказал он.
Шпак объяснил, что в этой сфере разработчики могут получить работу и улучшать свои профессиональные навыки, а также приносить пользу России, "развивая в себе свои патриотические качества". При этом отсрочка от армии не подразумевается. По мнению замглавы Минпромторга, это может озадачить россиян перед тем, как они решат покинуть страну "в погоне за длинным рублём в иностранных компаниях".
Ранее президент США Джо Байден допустил, что Россия ответит на западные санкции кибератаками. При этом он признал, что РФ имеет большой потенциал в киберпространстве и, соответственно, Запад считает её реальной угрозой.
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