"Такие реалии": Полузащитник "Ростова" Глебов заявил, что готов на понижение зарплаты
Он также не считает проблемой отъезд легионеров из целого ряда клубов РПЛ, ведь остаются свои футболисты.
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Даниил Глебов заявил, что готов пойти на понижение своей зарплаты, если об этом попросит руководство команды. Об этом пишут "Известия".
"Ну, пусть пересматривают (контракты. — Прим. Лайфа). Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдём навстречу руководству, если это нужно будет", — заявил Глебов.
Он также не считает проблемой отъезд легионеров из целого ряда клубов России, ведь по-прежнему остаются свои игроки, которые также проходили сборы и продолжали тренироваться.
ФК "Ростов"