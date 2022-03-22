Вице-премьер Борисов: РФ выйдет на производство как минимум десяти Ту-214 в год

Казанский авиационный завод имени Горбунова в условиях западных санкций сможет выйти на производство как минимум десяти пассажирских самолётов Ту-214 в год. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на предприятие.

"Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум десять самолётов Ту-214", — сказал он журналистам.

По словам вице-премьера, в настоящее время стоит вопрос использования Ту-214 отечественными авиакомпаниями. В частности, речь идёт об "Аэрофлоте", Red Wings и других. Отметим, что данный самолёт рассчитан на перевозку 164–215 пассажиров на расстояние до 5,9 тысячи километров.