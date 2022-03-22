Вице-премьер Борисов: РФ выйдет на производство как минимум десяти Ту-214 в год
По его словам, в настоящее время стоит вопрос использования данных авиалайнеров отечественными авиакомпаниями. В частности, речь идёт об "Аэрофлоте", Red Wings и других.
Казанский авиационный завод имени Горбунова в условиях западных санкций сможет выйти на производство как минимум десяти пассажирских самолётов Ту-214 в год. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на предприятие.
"Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум десять самолётов Ту-214", — сказал он журналистам.
По словам вице-премьера, в настоящее время стоит вопрос использования Ту-214 отечественными авиакомпаниями. В частности, речь идёт об "Аэрофлоте", Red Wings и других. Отметим, что данный самолёт рассчитан на перевозку 164–215 пассажиров на расстояние до 5,9 тысячи километров.
Ранее Лайф сообщал, что Минпромторг решил ускорить выпуск лайнера SSJ-100 без зарубежных деталей. Сроки по его созданию намерены сократить почти в два раза. Этот лайнер рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние около 4,4 тысячи километров.
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