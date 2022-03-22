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22 марта, 09:48

Жаров: "ВКонтакте" может заменить россиянам Facebook после его блокировки

Глава "Газпром-медиа" отметил, что аудитория российской платформы была изначально больше, чем у американской площадки. По его словам, отечественный продукт будет активно развиваться.

Социальная сеть "ВКонтакте" заменит для жителей РФ платформу "Фейсбук"*. Об этом заявил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Аудитория социальной сети "ВКонтакте" исходно была больше, чем у "Фейсбука". Это социальная сеть, ориентированная именно под русскоговорящих пользователей. Поэтому уверен, что "ВКонтакте" не просто заместит "Фейсбук" после его блокировки, но и вообще будет развиваться очень активно", — отметил Жаров.

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Ранее Лайф писал, что более 300 тысяч предпринимателей начали вести бизнес в соцсети "ВКонтакте". По данным сети, за последние несколько дней просмотры публикаций от малых и средних компаний выросли на треть — до 8,6 миллиона.

Напомним, что суд запретил Facebook и Instagram* в России. Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется. Владеющая платформами компания Meta* теперь не сможет получать доходы с рынка РФ.

* Признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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