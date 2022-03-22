Жаров: "ВКонтакте" может заменить россиянам Facebook после его блокировки

"Аудитория социальной сети "ВКонтакте" исходно была больше, чем у "Фейсбука". Это социальная сеть, ориентированная именно под русскоговорящих пользователей. Поэтому уверен, что "ВКонтакте" не просто заместит "Фейсбук" после его блокировки, но и вообще будет развиваться очень активно", — отметил Жаров.