Рябков: Запуск "Операции Z" на Украине нельзя было отменить, у РФ не было выбора
Москва достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации, заявил дипломат, обратив внимание, что западным коллегам нужно было воздействовать на Киев для успеха в переговорном процессе.
Начало специальной "Операции Z" на Украине нельзя было отменить, ведь у России просто не оставалось выбора. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Запуск специальной военной операции на Украине нельзя было отменить. Это то, что было абсолютно необходимо с учётом восьми лет издевательств, глумления над нашими соотечественниками на юго-востоке Украины", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Рябков добавил, что президент РФ говорил об этом неоднократно и у страны просто не было выбора. Также замминистра считает, что Москва достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации.
"Если бы западные коллеги были бы хотя бы на грамм, на миллиметр ближе к пониманию того, что им нужно воздействовать на Киев в интересах решения, тогда шансы, в том числе на переговорный успех, были бы выше", — уточнил Рябков, заметив, что этого не происходит.
Это ещё раз показывает предельно циничный и деструктивный курс Вашингтона и его союзников, сказал дипломат.
Ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва. Вопрос дальнейшего развития ситуации зависит от той линии, которую выберет Вашингтон, уточнил при этом замглавы МИД РФ. Политолог Леонид Савин рассказал Лайфу, при каких условиях отношения двух сверхдержав нормализуются.
Twitter / МИД России