Москва достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации, заявил дипломат, обратив внимание, что западным коллегам нужно было воздействовать на Киев для успеха в переговорном процессе.

Начало специальной "Операции Z" на Украине нельзя было отменить, ведь у России просто не оставалось выбора. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Запуск специальной военной операции на Украине нельзя было отменить. Это то, что было абсолютно необходимо с учётом восьми лет издевательств, глумления над нашими соотечественниками на юго-востоке Украины", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Рябков добавил, что президент РФ говорил об этом неоднократно и у страны просто не было выбора. Также замминистра считает, что Москва достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации.

"Если бы западные коллеги были бы хотя бы на грамм, на миллиметр ближе к пониманию того, что им нужно воздействовать на Киев в интересах решения, тогда шансы, в том числе на переговорный успех, были бы выше", — уточнил Рябков, заметив, что этого не происходит.

Это ещё раз показывает предельно циничный и деструктивный курс Вашингтона и его союзников, сказал дипломат.